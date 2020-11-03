Уволенный за «формальный подход» к COVID-19 замглавы минздрава неожиданно возглавил больницу

Павловских из омского минздрава уволили в апреле 2020 года. Также должности замминистра лишилась его коллега Ольга Богданова.

Богданова отвечала за вопросы здоровья женщин и детей, а Павловских — за материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, в том числе за закупку дорогостоящего медицинского оборудования.

Губернатор Омской области Александр Бурков пояснил, что обоих заместителей убрали из-за формальностей в работе — вместо реальных действий они занимались отписками.

«Кадровые решения об увольнении двух заместителей согласовывались лично со мной министром. Это рабочий момент, который должен пойти на пользу для повышения эффективности работы системы здравоохранения. Это сигнал всем остальным, что расслабляться не надо! А то привыкли многие не выполнять поручения. Понимаете, в чем беда: порой люди, работающие в органах муниципальной власти, с учетом большого объема работ, поручений, начинают заниматься отписками. В сегодняшних условиях пандемии так нельзя!» — подчеркнул глава региона.

Врач в больнице. Медицина. CC0

Через полгода, как уточняет URA.RU со ссылкой на источники в минздраве Свердловской области, Павловских возглавил городскую клиническую больницу № 1 в Нижнем Тагиле.

«У Александра Павловских 2 ноября был первый рабочий день в Нижнем Тагиле», — сообщил изданию источник, добавив, что соответствующий приказ главы регионального минздрава подписали на днях.

Кстати, как пишет TagilCity.ru, опыт в руководстве медучреждением у Павловских есть. В 2015 году он возглавил горбольницу Алапаевска. Однако в 2017 году его подчиненные обратились к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением, что после оптимизации начались массовые увольнения врачей.

Стоит отметить, что после кадровых перестановок не стало меньше скандалов в Омской области. Накануне «скорая» от безысходности привезла тяжелых больных к зданию минздрава.

Ранее в Томской области экс-руководителя департамента регионального здравоохранения Александра Холопова, уволенного после фото из морга, назначили на должность главврача роддома.