Уволился директор каменского водоканала, который «прикрыла» налоговая

Последний рабочий день директора был 28 апреля. Он занимал этот пост с 2021 года.
Напомним, судебные приставы и налоговая приостановили работу предприятия в феврале 2023 года. Счета «Водоканала» арестовали, сотрудникам не выплачивала зарплату.
Анатолий Быков решил уволиться с должности директора «Водоканала» в Каменском районе, сообщают «Каменские новости».
Последний рабочий день директора был 28 апреля. Он занимал этот пост с 2021 года.
Напомним, судебные приставы и налоговая приостановили работу предприятия в феврале 2023 года. Счета «Водоканала» арестовали, сотрудникам не выплачивала зарплату.
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