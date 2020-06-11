Увольнение 1,5 тыс. медиков после очередной оптимизации в регионе проверит прокуратура

В Омской области начали проверку по сообщениям СМИ о возможных нарушениях прав медработников, сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура организовала проверку законодательства в деятельности областного минздрава.

«Основанием послужили сведения о возможном сокращении рабочих мест в медицинских лабораториях. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — заверили в ведомстве.

Как пишет Om1.ru, речь идет об увольнении более 1,5 тыс. сотрудников омской лаборатории в связи с ее оптимизацией, о которой заявил местный минздрав.

В сети появилась петиция против такого маневра. Авторы отметили, что вместо 1,9 тыс. сотрудников в единой лаборатории останется работать около 240 — это даст экономию в 112 млн рублей в год.

В минздраве пояснили, что в ближайшее время пройдет встреча с сотрудниками лабораторий, на которой им дадут разъяснения. Также обещают помощь в переобучении и поиске новой работы.