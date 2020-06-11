Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 июня 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Увольнение 1,5 тыс. медиков после очередной оптимизации в регионе проверит прокуратура

В Омской области начали проверку по сообщениям СМИ о возможных нарушениях прав медработников, сообщает региональная прокуратура.

В лаборатории.
В лаборатории.
altairegion22.ru

Прокуратура организовала проверку законодательства в деятельности областного минздрава.

«Основанием послужили сведения о возможном сокращении рабочих мест в медицинских лабораториях. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — заверили в ведомстве.

Как пишет Om1.ru, речь идет об увольнении более 1,5 тыс. сотрудников омской лаборатории в связи с ее оптимизацией, о которой заявил местный минздрав.

В сети появилась петиция против такого маневра. Авторы отметили, что вместо 1,9 тыс. сотрудников в единой лаборатории останется работать около 240 — это даст экономию в 112 млн рублей в год.

В минздраве пояснили, что в ближайшее время пройдет встреча с сотрудниками лабораторий, на которой им дадут разъяснения. Также обещают помощь в переобучении и поиске новой работы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость