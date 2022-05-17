17 мая
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Жизнь

Ужесточить наказание за нарушение пожарной безопасности планируют в Алтайском крае

Штрафы за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима планируют ввести в Алтайском крае, сообщила пресс-служба краевого Заксобрания. Поправки инициируют депутаты и ГУ МЧС.

Пожар в Смоленском районе.
Пожар в Смоленском районе.
vk.com/incident_22.

На майских праздниках в Алтайском крае произошло более тысячи пожаров, а в Первомайском районе произошла трагедия — погиб ребенок.

В большинстве случаев причиной пожаров становится невыполнение элементарных правил, говорит вице-спикер АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.

В пожароопасный сезон гражданам запрещено разводить костры в лесах. За нарушения федеральным законодательством предусмотрена ответственность.

Алтайские депутаты предлагают ввести штрафы за нарушение дополнительных требований и на краевом уровне.

Поправки в закон предполагают ответственность в виде административного штрафа: для граждан — в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Законопроект планируется рассмотреть на ближайших сессиях АКЗС.

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