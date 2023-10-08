Ужи на набережной, собаки на арбате, суд с "Газпромом".Что произошло на Алтае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 8 октября.

Главное за день в Алтайском крае.

Бабье лето теплой хваткой укутало Алтайский край. Жители региона пользуются этим благом и совершают прогулки. Парки переполнены, заманивают барнаульцев различными конкурсами, концертами. А на барнаульском арбате — пешеходной зоне на Мало-Тобольской улице — устроили шоу "Я и моя собака". Радовались и собаки-улыбаки, и хозяева четвероногих.

А в Белокурихе жители подали в суд на "Газпром". Будем следить за продолжением истории.

Между тем женщина героически спасла двоих человек, заблокированных в автомобиле. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, за спасение пострадавших в ДТП наградили Людмилу Лылову медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".

На набережную Оби в Барнауле выполз погреться гигантский уж. Далеко еще до спячки. Еще тепла в ленту - появились божьи коровки. Ищите их, пока они греются, и загадывайте желания.

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