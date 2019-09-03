В АКЗС объяснили, почему барнаульцы не будут выбирать мэра

Председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов объяснил, почему в Барнаул не вернутся всенародные выборы мэра. Такой вопрос ему задали в ходе онлайн-конференции на сайте краевого парламента.

Житель Барнаула спросил, почему горожане сами не могут избрать мэра, ведь «в том же Новосибирске выборность мэра до сих пор существует» и «чем мы хуже».

Борис Трофимов,

председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению:

Не считаю, что Барнаул хуже Новосибирска. Полагаю, что жители оценивают свой город не по способу избрания главы, а по иным критериям, например, по его благоустройству, в чем мы Новосибирску точно не уступаем.

По существу Трофимов сказал, что способ избрания главы города урегулирован законом Алтайского края «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края». Закон соответствует федеральным нормам и позиции Конституционного Суда.

Также он добавил, что к депутатам с требованием изменить закон избиратели не приходят.

«Поэтому пока целесообразности что-либо менять мы не видим», — заключил Борис Трофимов.

Ранее «Справедливая Россия» начала распространять в Барнауле листовки и объявила сбор подписей в поддержку инициативы о возврате всенародных выборов градоначальника.

Напомним, что главу города в Барнауле назначают посредством конкурсной процедуры с дальнейшим утверждением в гордуме без участия в процессе жителей.

15 августа глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку. Сейчас временно исполняет обязанности градоначальника Вячеслав Франк.