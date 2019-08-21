Кампания за возвращение прямых выборов мэра стартовала в Барнауле

Партия «Справедливая Россия» начинает распространять в Барнауле листовки и объявляет сбор подписей в поддержку инициативы о возврате всенародных выборов градоначальника. Инициаторы кампании заявляют, что намерены объединить общественность и поставить власти перед фактом того, что большинство горожан хотят сами выбирать мэра, а не делегировать полномочия конкурсной комиссии и депутатам.

Инициаторы законопроекта о возвращении прямых выборов мэра Барнаула в лице партии «Справедливая Россия» начинают в краевой столице общественную кампанию в поддержку своего предложения.

Как рассказал altapress.ru руководитель фракции эсеров в краевом заксобрании Александр Молотов, в данный момент уже распечатано 10 тысяч листовок с требованием вернуть процедуру прямого избрания главы города.

С сегодняшнего дня начнется распространение этих материалов. Также справедливороссы приступают к сбору подписей в поддержку своего предложения.

«В данном случае это даже не партийная инициатива, а понимание того, что наши избиратели хотят сами участвовать в определении судьбы города. Наша задача сводится к тому, чтобы объединить в этом как можно большее количество субъектов и акторов. Для начала нужно дать понять, как сильно людям необходимо вернуть процедуру прямых выборов, а затем общими силами лоббировать эту идею», — отметил собеседник.

Молотов также добавил, что солидарны в этом вопросе с эсерами коммунисты и представители ЛДПР — три из четырех фракций в АКЗС.

Напомним, что на 15 августа глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку. Свой пост он занял не в результате всенародного голосования, а посредством конкурсной процедуры с дальнейшим утверждением в гордуме.

Сразу же после ухода Дугина с должности в АКЗС был внесен проект закона о возвращении процедуры прямых выборов мэра региональной столицы.