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Жизнь

В алтайские колонии вернулся секс. Его там не было с 16 марта

В исправительных учреждениях Алтайского края возобновили предоставление осужденным длительных свиданий с родственниками, сообщает региональная ФСИН.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
pixabay.com

Напомним, предоставление длительных свиданий в крае приостановили с 16 марта. Об этом ранее в большом интервью altapress.ru упомянул руководитель региональной ФСИН Валерий Усачев.

Речь идет о встречах, которые могут длиться до трех суток, но дают их раз в полгода. Заключенного и гостя помещают в отдельную комнату с большой кроватью, расположенную в спецздании, которое похоже на коммуналку или общежитие.

«С 21 сентября 2020 года в учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю возобновляется предоставление осужденным длительных свиданий с родственниками», — рассказали в ведомстве.

Для перестраховки от COVID-19, родственников будут допускать только при наличии справки об отсутствии инфекционных заболеваний, а также контакта с инфекционными больными в течение 21 дня и «при наличии средств индивидуальной защиты».

Конкурс КВН в колонии.
Конкурс КВН в колонии.
Пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.

«Перед началом свидания родственники осужденных должны будут пройти входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела», — добавили в региональной ФСИН.

Посетители с видимыми признаками простуды и повышенной температурой тела не смогут получить свидание.

Также проверять будут и во время свидания — если кто-то «засопливет», то длительную встречу сразу же прекратят.

Стоит отметить, что свидание проходит в здании, где общая кухня, душ и туалет. Так что в местах общего пользования все должны носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Кстати, с 17 августа в алтайских колониях разрешили короткие свидания через стекло. И вот, спустя месяц, позволили более тесные контакты.

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