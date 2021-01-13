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Жизнь

В Алтайском крае активизировались лже-сотрудники МЧС с платными услугами

Мошенники, представляющиеся сотрудниками МЧС России, все чаще стали ходить по домам и квартирам жителей Алтайского края. Также они выдают себя за представителей руководства регионального МЧС, звонят в организации и заявляют о проверках, вымогая при этом деньги.

Пожарный извещатель.
Пожарный извещатель.
22.mchs.gov.ru

В настоящем ГУ МЧС России не занимаются коммерческой деятельностью и продажей какого-либо противопожарного оборудования. Представители ведомства советуют не реагировать на уловки таких гостей и пригрозить полицией.

Возможны случаи, когда мошенники могут заявлять о проведении каких-либо проверок, при этом запугивать, шантажировать, вымогать деньги.

На самом деле порядок проведения проверок строго регламентируется. МЧС издается распоряжение, где указываются цель и предмет проверки, ответственные должностные лица, сроки проведения.

Копия распоряжения доводится до юридического лица: в случае плановой проверки — за три рабочих дня, в случае внеплановой проверки — за сутки.

«Призываем граждан проявлять бдительность и осторожность! Наилучший способ обезопасить себя в такой ситуации — это зайти на официальный сайт МЧС России и его территориальных подразделений, где размещена информация о должностных лицах, указаны их контактные телефоны. А по „телефону доверия“ можно уточнить участие определенного должностного лица в надзорных мероприятиях в отношении конкретного объекта», — сообщают в ведомстве.

О случаях мошенничества следует сообщать в полицию или на телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19.

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