В Алтайском крае беспричинно стало больше ДТП в 2024 году — как с этим будут бороться

Для Госавтоинспекции год начался тяжело. Нарушений и ДТП за первые три месяца 2024-го беспричинно стало больше, чем за тот же период в прошлом году. Начальник управления ГИБДД МВД по Алтайскому краю Владислав Перцев рассказал о безрадостной статистике и что нужно, чтобы аварий стало меньше.

Все растет и растет

В прошлом году планы проекта «Безопасность дорожного движения» в Алтайском крае выполнили. Так, в 2023 году произошло 2 253 ДТП – на 2% меньше, чем в 2022-м. Погибло 219 человек – на 17% меньше, пострадали 2 948 участников дорожного движения – на 1,1% меньше по сравнению с 2022 годом.

Однако в 2024 году динамика пока не радует. За первые три месяца произошло 429 ДТП – это на 28,1% выше, чем за тот же период в 2023-м. Погибло 45 человек – на 7,1% больше, чем в прошлом году. Травмы получили 183 человека – по этому показателю рост и вовсе на 44%.

Метель, ГИБДД. 22.мвд.рф

Министр транспорта Антон Воронов отметил, что конкретно в этом году причин для роста количества ДТП нет, но он почему-то происходит.

«Зимой мы более 70 раз ограничивали движение на трассах, но аварийность все растет и растет. Причем даже не во время бурана, а при хорошей погоде», — недоумевает он.

О пешеходах и пьяных водителях

За 2023 год погибли 54 пешехода (в 2022 году было 72). Из них 36 сбили в населенных пунктах, 18 – за пределами. Обычно на таких дорогах нет освещения, а пешеходы, в том числе пьяные, пренебрегают световозвращающими элементами. Так, по вине водителей из этих 54 человек погибли 23, а по своей собственной – 31. В 2024-м по этому показателю пока наблюдается снижение. За три месяца зарегистрировали 142 наезда на пешехода – это сопоставимо с прошлогодними цифрами. Погибших – 8 человек, что на 11,1% меньше.

При этом устроенных в состоянии алкогольного опьянения аварий стало на 7,8% меньше. Погибших в таких ДТП – меньше на 21,3%, раненых – на 15,5%. Задержали за весь 2023 год 9 338 пьяных водителей. За первый квартал 2024-го – уже 1 985.

«Если сравнивать эту статистику с регионами, где примерно такое же количество транспорта, то задержаний у нас больше, но ДТП меньше. Единственное, мы же не можем поставить наряд у каждой «наливайки», куда вечером-ночью в основном и приезжают такие водители, так скажем, за добавкой. Но мы призываем граждан сообщать о подобных случаях», – отметил Перцев.

ДТП на трассе под Барнаулом. Иван Сухосыр в vk.com/barneos22

Желание проскочить

В целом большую роль в аварийности играет человеческий фактор: желание проскочить на желтый сигнал, кого-то обогнать и прочее. Например, зачастую автомобилисты слишком самонадеянно идут на обгон. При возможности обойти одну машину и вернуться в ряд, они пытаются обогнать три, но времени и скорости уже не хватает.

Яркий пример последствий нетерпеливости привел Антон Воронов: ДТП, произошедшее в Барнауле на пересечении ул. Антона Петрова и 42-й Краснознаменной бригады. Один водитель нарушил правила при повороте налево, другой поторопился проехать на желтый сигнал светофора. В итоге две иномарки столкнулись, один из водителей через день скончался в больнице.

ДТП на ж/д переезде. Пресс-служба ЗСЖД

Самая острая борьба

Но самая острая борьба у Госавтоинспекции идет с превышением скорости. Четверть всех нарушений по итогам года и по итогам квартала – несоблюдение скоростного режима. Это может быть связано с улучшением качества дорог и повышением трафика, отметил Перцев.

«Мы предлагаем принудительно снижать скорость: обустраивать искусственные дорожные неровности и поперечные шумовые полосы перед пешеходными переходами, особенно возле учебных заведений. Но, к сожалению, все нам не охватить, да и администрация того же Барнаула переносит некоторые проекты на следующие годы из-за нехватки финансирования», – говорит он.

ДПС. Анна Зайкова, altapress.ru.

В Барнауле самые страдающие участки сейчас – Борзовая Заимка и ул. Аванесова, где установлено ограничение на 40 км/ч. Но никто не соблюдает эту скорость.

«Люди, торопясь, сами создают себе условия медленного передвижения. Чем больше происходит ДТП и нарушений, тем ниже со временем будет скорость на этом участке. В Борзовой Заимке сейчас стоит ограничение 40 км/ч, но если несоблюдение продолжится – будет 20 км/ч. Две-три минуты ничего не решат, если это не экстренный случай, но могут отнять жизнь», – высказался Антон Воронов.

Для защиты здоровья и жизни

По словам министра, хотя жители недовольны постоянными ограничениями, все делается лишь для защиты их же здоровья и жизни.

В этом году, например, на алтайских дорогах появятся 16 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации, в том числе в городах: три в Барнауле, два в Бийске, один в Рубцовске, три в Новоалтайске, один в Заринске. В основном на проблемных участках, где часто нарушают скоростной режим.

Камеры фиксации нарушений ПДД. СС0

Активнее будут работать беспилотники. Всего их в крае летает четыре, и уже в этом году они помогли выявить 33 нарушения. За весь прошлый год было 32.

Уже идет сотрудничество с автошколами, корректируются образовательные программы. Больше будет пропаганды не только в школах, но и в детских садах – чтобы маленькие жители города с самых ранних лет знали правила дорожного движения.

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