В Алтайском крае из-за вспышки ковида отменили сразу два музыкальных фестиваля

На «Бирюзовой Катуни» в Алтайском крае отменили сразу два музыкальных фестиваля, которые должны были состояться в июле. Об этом сообщает официальный аккаунт туристической площадки в Instagram.

С 23 по 25 июля на «Бирюзовой Катуни» должен был пройти Фестиваль бардовской песни, 31 июля — фестиваль Because of the Beatles.

Оба мероприятия пришлось перенести на 2022 год из-за новых антиковидных ограничений, введенных правительством и губернатором Алтайского края.

«В регионе продолжает расти количество заболевших ковидом. Запрещены культурно-массовые мероприятия свыше 1000 человек. Надеемся, что через год мы все же сможем насладиться талантом музыкантов на каждом из этих фестивалей. А пока призываем вас беречь свое здоровье и здоровье близких! А организаторам не потерять энтузиазма!», — пишет аккаунт ОЭЗ «ТРТ «Бирюзовая Катунь» в Instagram.

Ранее в Республике Алтай отменили межрегиональный праздник алтайского народа Эл Ойын, который был запланирован на 16−19 июля.