В Алтайском крае люди приходят с цветами к стихийным мемориалам, чтобы почтить память погибших в теракте

В память о жертвах страшной трагедии, произошедшей в Подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Стихийные мемориалы также образовались в Рубцовске, Бийске, Новоалтайске.
Ранее губернатор Алтайского края отреагировал на трагедию в "Крокус Сити Холле".
Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. И пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Глава региона указал: "Все жители Алтайского края потрясены, глубоко возмущены бесчеловечностью происходящего. Скорбим по погибшим вместе со всей страной, в этот трудный час мы должны сохранять нашу стойкость. Верить в то, что и организаторы и исполнители будут найдены и понесут заслуженное наказание".
Глава Барнаула Вячеслав Франк также выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье.
Что произошло
Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».
По последним данным, погибли 150 человек. Цифра не окончательная.
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