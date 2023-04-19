19 апреля
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Жизнь

В Алтайском крае могут ужесточить комендантский час для детей и подростков

Депутаты АКЗС рассмотрят пакет поправок в закон о комендантском часе, сообщает «КП-Барнаул».

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

По словам вице-спикера парламента, объекты, предназначенные для реализации и употребления только табачной продукции, кальянов, вейпов могут войти в список мест, которые нельзя посещать детям в комендантский час.

В этот список также войдут расселенные многоквартирные дома, ветхие, аварийные и бесхозяйные здания, подлежащие сносу.

Кроме того, в позднее время детям могут запретить гулять рядом с реками и озерами без взрослых.

Ранее игра на детской площадке закончилась поножовщиной в сибирском городе.

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