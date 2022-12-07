В Алтайском крае на треть выросло число нарушений, связанных с охотой

С января по сентябрь 2022 года в Алтайском крае выявили 466 административных правонарушений, связанных с охотой. Для сравнения, за этот же период прошлого года чиновники зафиксировали 349 нарушений, а в 2020 году — 397. Ежегодно в крае выявляют не менее 60 преступлений, непосредственно связанных с незаконной охотой.
Кроме того, Максим Катернюк рассказал о росте числа копытных животных в крае. Так, увеличилась численность косули и лосей до 51 и 17 тыс. соответственно. Небольшой рост отметился по маралам — в охотугодьях региона обитюет около 5,5 тыс. этих животных.
Также Катернюк напомнил, что в крае поощряют граждан денежными выплатами за сообщение о незаконной охоте — от 1,5 до 7 тыс. рублей в зависимости от вида обнаруженного нарушения. За 2022 год поступило около 20 таких сообщений.
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