7 декабря
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Жизнь

В Алтайском крае на треть выросло число нарушений, связанных с охотой

На заседании правительства Алтайского края замглавы регионально минприроды Максим Катернюк заявил о значительном увеличении числа административных правонарушений, связанных с охотой. За год их число выросло более чем на 30%.

Рога лося. Трофей. Охота.
Рога лося. Трофей. Охота.
CC0

С января по сентябрь 2022 года в Алтайском крае выявили 466 административных правонарушений, связанных с охотой. Для сравнения, за этот же период прошлого года чиновники зафиксировали 349 нарушений, а в 2020 году — 397. Ежегодно в крае выявляют не менее 60 преступлений, непосредственно связанных с незаконной охотой.

Кроме того, Максим Катернюк рассказал о росте числа копытных животных в крае. Так, увеличилась численность косули и лосей до 51 и 17 тыс. соответственно. Небольшой рост отметился по маралам — в охотугодьях региона обитюет около 5,5 тыс. этих животных.

Также Катернюк напомнил, что в крае поощряют граждан денежными выплатами за сообщение о незаконной охоте — от 1,5 до 7 тыс. рублей в зависимости от вида обнаруженного нарушения. За 2022 год поступило около 20 таких сообщений.

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