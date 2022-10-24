В Алтайском крае начали предпринимать меры, соответствующие режиму базовой готовности

В Алтайском крае создали оперативный штаб по решению вопросов обеспечения безопасности и правопорядка в регионе, сообщили в правительстве.

Как рассказало правительство региона, в крае продолжают работать в обычном режиме, так как ему определили уровень базовой готовности. Ранее мы подробно рассказывали, чем отличаются уровни реагирования и режимы друг от друга.

В крае усилили меры безопасности в отношении объектов критически важной инфраструктуры. Кроме того, за массовыми мероприятиями и большими скоплениями людей будут следить тщательнее.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что заседания оперштаба будут проводиться еженедельно.

Напомним, 19 октября Владимир Путин ввел военное положение на новых территориях РФ.