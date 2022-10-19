В Алтайском крае после указа Путина могут ввести режим «базовой готовности»: что это значит

Президент России Владимир Путин 19 октября ввел в стране четыре уровня готовности . Алтайский край попал под «базовый уровень». Alapress.ru разбирается, что это такое.

Режим базовой готовности вводят для того, чтобы в регионе лучше следили за обеспечением функционирования транспорта, коммуникации и связи, энергетики.

Конкретные указания в Алтайском крае должен дать губернатор Виктор Томенко. Пока правительство региона никак не отреагировало на Указ.

Когда это случится, в Алтайском крае усилят охрану общественного порядка и населения. Кроме того, могут ввести особые режимы работы объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.