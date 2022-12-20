20 декабря
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Жизнь

В Алтайском крае начинается отбор участников на международные игры «Дети Азии»

В Алтайском крае ведется планомерная подготовка юных спортсменов, не достигших на момент соревнований возраста 17 лет, к участию во II зимних Международных спортивных играх «Дети Азии», которые пройдут в период с 23 февраля по 5 марта 2023 года в Кемеровской области — Кузбассе по 10 видам спорта: горнолыжному, конькобежному, керлингу, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, хоккею, волейболу на снегу.

Прыжки с трамплина.
Прыжки с трамплина.
Фото: Freepik, автор viarprodesign.

Предполагается, что в команду Сибирского федерального округа от Алтайского края могут войти 19 спортсменов. Это представители хоккея, горных лыж, конькобежного спорта, сноуборда и лыжных гонок. Их количество и состав определятся по итогам отборочных соревнований: лыжные гонки (с 21 по 25 декабря 2022 года Всероссийские соревнования «Кубок Сибири» в Новосибирске), хоккей (до 31 декабря 2022 года на основании первенства СФО), сноуборд (декабрь 2022 года Чемпионат и первенство СФО в Барнауле), горнолыжный спорт (с 16 по 20 января 2023 года Всероссийские соревнования «Сибирские Бобрята» в Красноярске), конькобежный спорт (с 3 по 5 февраля 2023 года межрегиональные соревнования СФО в Кемерово).
Напомним, что алтайская спортсменка Мария Травиничева уже включена без отбора в состав команды СФО по сноуборду.


В Играх примут участие команды стран-членов Олимпийского совета Азии, стран и регионов, территория которых расположена на азиатском континенте, а также таких субъектов Российской Федерации, как Республика Башкортостан, город Москва и республика Татарстан, допущенных до соревнований по особому соглашению. Азиатская часть России будет представлена сборными Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, командами Республики Саха (Якутия) и хозяев турнира — Кемеровской области.

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