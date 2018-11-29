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В Алтайском крае запретят продавать подросткам вейпы и электронные сигареты

Депутаты краевого заксобрания 29 ноября в первом чтении принял новый закон, который запрещает продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов.

Курение запрещено.
Курение запрещено.

Теперь запрещена розничная продажа электронных сигарет и вейпов в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.

По мнению инициаторов законопроекта, распространение электронных сигарет среди детей и подростков принимает угрожающие масштабы. Уже 18 регионов России приняли подобные законы о запрете.

Депутаты привели данные Всемирной организации здравоохранения, по которым долговременное использование электронных сигарет повышает риск болезни легких, рака легких и, возможно, сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, для окружающих выдыхаемый так называемый «вторичный аэрозоль» также опасен, поскольку содержит высокие концентрации токсичных веществ, а уровни содержания некоторых металлов, таких, как никель и хром, во вторичном аэрозоле даже выше, чем при пассивном курении обычных сигарет.

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