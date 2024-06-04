В настоящее время на территории Алтайского края проживает примерно 8 тыс. детей, которые остались без попечения родителей. С каждым годом таких детей становится меньше, но все же есть некоторые тревожные тенденции, сообщает «КП Барнаул».

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае, Ольга Казанцева, объясняет, что сиротство — это состояние детей, которые остались без попечения родителей. Эта группа состоит из двух категорий:

Дети, у которых погибли один или оба родителя.

Дети, чьи родители утратили свои родительские функции, например, были лишены родительских прав.

С каждым годом число таких детей уменьшается, но появилась новая тенденция: количество выявленных сирот в 2023 году увеличилось и составило чуть более 900 человек, что примерно на сотню больше, чем в предыдущий период.

Также наблюдается тревожная тенденция, связанная с замещающими семьями.

«К сожалению, количество возвратов детей из замещающих семей является довольно значительным. За 2023 год было отменено около 200 решений о передаче ребенка в семью, то есть опекуны и попечители по разным причинам вернули детей обратно», — объясняет уполномоченная по правам детей.

Причины могут быть разными: состояние здоровья опекунов или попечителей, недостаточная компетентность или неспособность справиться с воспитанием детей.

Алкоголь. CC0

Злоупотребление алкоголем

Одной из основных причин, по которой родителей лишают прав на воспитание детей — злоупотребление алкоголем. В Алтайском крае существует множество государственных и частных реабилитационных центров, где можно получить помощь в борьбе с зависимостью.

Этот процесс может занять от шести до девяти месяцев и требует серьезной работы над собой. Успех во многом зависит от желания самого человека избавиться от пагубной привычки.

При этом нет необходимости сразу лишать родителя его прав. Он может самостоятельно обратиться в соответствующие органы с заявлением о временной передаче ребёнка под опеку государства, а сам отправиться на реабилитацию.

Однако важно понимать, что алкоголизм — это хроническое заболевание, и рецидивы возможны. Чтобы снизить вероятность их возникновения, существуют группы анонимных алкоголиков. Также помощь доступна для созависимых людей, чьи близкие страдают от зависимости и не признают этого факта.

«В этих группах состоят люди, которые воздерживаются от употребления алкоголя не один месяц и даже не год. Есть те, кто не пьет уже 10–15 лет! Они эффективны, потому что показывают пример: «Я был таким же, как ты, и посмотри, чего я добился. У меня был алкоголизм в течение 30 лет. Я потерял жену и детей… А сейчас у меня все хорошо: есть работа, восстановлены отношения с близкими, я стал семьянином», — рассказывает омбудсмен.

Дети. открытые источники (CC0)

Комплексный подход

По мнению Ольги Казанцевой, для решения проблем семьи необходимо подходить к вопросу комплексно. Однако для более эффективной работы необходима государственная поддержка в виде специалистов по социальной работе и большего количества сотрудников органов опеки и попечительства. В настоящее время в районах ощущается острая нехватка таких специалистов — зачастую в районе работает только один такой специалист.

«В любом районе защита прав должна быть непрерывной. Необходимо как минимум два сотрудника. Если специалист один, то он может уйти в отпуск, уволиться, заболеть, и даже на то, чтобы найти нового специалиста, потребуется время», — подчеркивает Ольга Александровна.

Ребенок. Игрушка. unsplash.com

Федеральный проект

В Алтайском крае реализуется федеральный проект под названием «Профилактика социального сиротства среди детей от 0 до 4 лет».

Основная цель проекта — уменьшить количество детей, находящихся в домах ребенка в возрасте от рождения до четырех лет. Уполномоченный по правам ребёнка объясняет, что дети могут оставаться в таких учреждениях длительное время — год, два или даже больше, не имея определенного статуса. Это происходит, когда родители, страдающие от алкогольной зависимости, помещают туда своих детей.

Специалисты по защите детей считают такой подход неправильным, поскольку именно в этом возрасте у ребёнка активно развивается мозг и формируются нейронные связи, которые во многом определяют его будущую жизнь.

«Первые месяцы жизни ребенка определяют все его благополучие и развитие на всю оставшуюся жизнь, — продолжает Ольга Казанцева. — Если он проводит их в изоляции от родных и близких, не чувствует тепло родных рук, дыхание матери и ее молоко, то это может привести к отклонениям в развитии, таким как задержка психического или речевого развития».

Именно поэтому важно быстро определить причины, по которым ребенок оказался в государственном учреждении, или передать его в замещающую семью, где о нем точно позаботятся.

Федеральный проект начал действовать в Алтайском крае в конце 2022 года. Тогда под вопросом оказались 57 детей, которые долгое время находились в домах ребенка. На сегодня их осталось 13.

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