3 мая
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Жизнь

В Алтайском крае потеплеет до +26 градусов к концу недели

Потепление до +26 градусов в Алтайском крае к 5 мая прогнозирует региональный Гидрометцентр.

Лето. Трава.
Лето. Трава.
СС0

Погода в Алтайском крае 4 мая

Температура ночью будет еще прохладной, до минус пяти градусов. Ветер все еще северный, а значит холодный, местами порывы до 14 м/с.

Зато днем погода предпримет попытку отвоевать тепло — температура поднимется от +13 до +18 градусов.

Преимущественно без осадков.

Погода в Барнауле 4 мая

В городе ночью будет теплее — до минус двух.

Температура днем составит от +14 до +16 градусов, но из-за северного ветра со скоростью 3−8 м/с тепло почти нивелируется.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Погода в Алтайском крае 5 мая

Настоящее тепло придет в регион в пятницу. Уже ночью температура в основном не опустится ниже нуля, лишь местами до минус пяти градусов.

Ветер наконец-то сменится на теплый, юго-западный, хотя порывы до 14 м/с сохранятся.

Днем температура поднимется аж до +26 градусов, местами чуть прохладнее — до +20.

Преимущественно без осадков.

Погода в Барнауле 5 мая

В городе ночью будет плюсовая температура — от +3 до +5 градусов.

Днем барнаульцев порадует тепло до +23 градусов.

Ветер же сменится с северного на юго-западный, принося с собой южное тепло.

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