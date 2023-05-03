В Алтайском крае потеплеет до +26 градусов к концу недели

Погода в Алтайском крае 4 мая
Температура ночью будет еще прохладной, до минус пяти градусов. Ветер все еще северный, а значит холодный, местами порывы до 14 м/с.
Зато днем погода предпримет попытку отвоевать тепло — температура поднимется от +13 до +18 градусов.
Преимущественно без осадков.
Погода в Барнауле 4 мая
В городе ночью будет теплее — до минус двух.
Температура днем составит от +14 до +16 градусов, но из-за северного ветра со скоростью 3−8 м/с тепло почти нивелируется.
Погода в Алтайском крае 5 мая
Настоящее тепло придет в регион в пятницу. Уже ночью температура в основном не опустится ниже нуля, лишь местами до минус пяти градусов.
Ветер наконец-то сменится на теплый, юго-западный, хотя порывы до 14 м/с сохранятся.
Днем температура поднимется аж до +26 градусов, местами чуть прохладнее — до +20.
Преимущественно без осадков.
Погода в Барнауле 5 мая
В городе ночью будет плюсовая температура — от +3 до +5 градусов.
Днем барнаульцев порадует тепло до +23 градусов.
Ветер же сменится с северного на юго-западный, принося с собой южное тепло.