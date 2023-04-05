В Алтайском крае при поддержке Сбера на карты 2ГИС нанесли экологические тропы

Алтайский край стал первым регионом в Сибири, где экотропы появились на картах 2ГИС. Информация о маршрутах уже доступна в онлайн- и мобильной версиях справочника.

Проект реализуется при поддержке Сбера: Алтайское отделение предложило региональному минприроды использовать площадку картографического сервиса для развития пешего туризма по охраняемым природным территориям. Пользователи справочника смогут получить информацию о культурных и природных достопримечательностях в районе маршрутов. Изменения информации об экотропах и появление новых объектов будут одновременно отражаться на сайте минприроды края и картах 2ГИС. Чтобы найти тропу, достаточно ввести в строку поиска название маршрута или слово «Сберегаем» — этот девиз объединяет благотворительные проекты Сбера, в том числе в направлении экологии. Экотропы находятся в Алтайском, Солонешенском, Первомайском и других районах края. Например, с конца весны и до середины осени можно посещать тропу «Медвежья» в Краснощёковском районе. Это 17-километровый кольцевой туристический маршрут, который проходит по Чинетинскому заказнику. Туристы могут посетить на тропе пещеры и насладиться видами высокогорных плато. Другое живописное место — экологическая тропа «С видами на гору Синюху». Она расположена в природном парке «Предгорье Алтая», недалеко от города-курорта Белокуриха. Путь идёт вниз по склону через густой смешанный лес, сквозь который открываются захватывающие виды. Тропа достаточно лёгкая для прохождения, уклон не слишком крутой, а подъёмов практически нет. Можно неторопливо идти вниз и наслаждаться дикой природой парка — получится очень полезная и приятная прогулка. Артём Пастухов,

заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк: В Алтайском крае Сбер с готовностью поддерживает проекты, связанные с развитием территории. Мы рады сотрудничать с минприроды Алтайского края и картографическим сервисом 2ГИС для продвижения и популяризации пешего туризма в регионе. Надеемся, об экотропах с нашей помощью узнает больше туристов и проект получит новые возможности для развития. Илья Дудин,

начальник отдела особо охраняемых природных территорий минприроды Алтайского края: Данный инициативный проект, который реализуется совместно с КГБУ «Алтайприрода», имеет значение не только для развития туризма, но и для сохранения наиболее ценных участков природы Алтайского края. Посещение особо охраняемых природных территорий по таким экологическим маршрутам является наиболее щадящей формой взаимодействия с природной средой. Мы надеемся, что благодаря 2ГИС получим обратную связь от посетителей и совместно определим наиболее эффективный путь развития данного проекта.