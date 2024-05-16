16 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Алтайском крае производитель токарных станков возобновил производство

Единственный в Сибири производитель токарных станков с ЧПУ повышенной точности из Алтайского края возобновил производство.

Предприятие «Барнаулстанкострой» вновь начали принимать заявки на токарные станки BSS с ЧПУ (числовым программным управлением). Отмечается, что компания приостанавливала работу почти на два года из-за международных санкций.

Предприятие нашло новых поставщиков. На сегодняшний день собирают уже шесть единиц оборудования.

Генеральный директор «Барнаулстанкостроя» Марат Жумадилов рассказал, что потенциал завода в наращивании выпуска около 100 единиц оборудования в год.

Ранее стало известно, как промышленные предприятия Алтайского края привлекают новые кадры через экскурсии.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Театральная ярмарка «Папин день»
Повеселиться на «Ночь музеев — 2024»
Велопрогулка «Майские шашлындосы»
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость