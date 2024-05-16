Единственный в Сибири производитель токарных станков с ЧПУ повышенной точности из Алтайского края возобновил производство.

Предприятие «Барнаулстанкострой» вновь начали принимать заявки на токарные станки BSS с ЧПУ (числовым программным управлением). Отмечается, что компания приостанавливала работу почти на два года из-за международных санкций.

Предприятие нашло новых поставщиков. На сегодняшний день собирают уже шесть единиц оборудования.

Генеральный директор «Барнаулстанкостроя» Марат Жумадилов рассказал, что потенциал завода в наращивании выпуска около 100 единиц оборудования в год.

Ранее стало известно, как промышленные предприятия Алтайского края привлекают новые кадры через экскурсии.

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