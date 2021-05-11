В Алтайском крае растет число выздоровевших от ковида

В больницах стало меньше тяжелобольных пациентов. По последним данным, в реанимациях находится 171 человек, 73 на ИВЛ (сутками ранее их было 189 и 76 соответственно).
Всего в больницах лечатся 709 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 208 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
За сутки скончалось 6 человек.
Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае составляет 50 392 человека. Выздоровело всего 45 311 пациентов. Умерло 3 048 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 24,
- Бийск — 18,
- Камень-на-Оби — 7,
- Рубцовск — 5,
- Бийский район — 3,
- Алейск, Славгород, Локтевский район — по 1 заболевшему.