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Жизнь

В Алтайском крае растет число выздоровевших от ковида

Вторые сутки подряд в Алтайском крае фиксируют 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 52 человека (за прошлые сутки больничные закрыли 42 человека), сообщили 11 мая в оперштабе.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

В больницах стало меньше тяжелобольных пациентов. По последним данным, в реанимациях находится 171 человек, 73 на ИВЛ (сутками ранее их было 189 и 76 соответственно).

Всего в больницах лечатся 709 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 208 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

За сутки скончалось 6 человек.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае составляет 50 392 человека. Выздоровело всего 45 311 пациентов. Умерло 3 048 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 24,
  • Бийск — 18,
  • Камень-на-Оби — 7,
  • Рубцовск — 5,
  • Бийский район — 3,
  • Алейск, Славгород, Локтевский район — по 1 заболевшему.
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