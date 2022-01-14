В Алтайском крае резко потеплеет до +2 градусов. И это будет очень скоро

Период похолодания завершается в Алтайском крае — уже в субботу, 15 января, в регионе местами потеплеет до +2 градусов.

Днем в пятницу, 14 января, в регионе будет −14…−19 градусов, местами −4…−9 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду, местами по югу порывы до 12 метров.

В Барнауле в пятницу будет −16…−18 градусов.

А уже днем в субботу в крае температура воздуха поднимется до −3…−8 градусов, по югу будет до +2 градусов.

В отдельных районах ожидается снег, по западу метели. На дорогах сильная гололедица.

Вместе с этим усилится ветер. При порывах его скорость будет достигать 14−19 метров в секунду.