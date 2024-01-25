25 января
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Жизнь

В Алтайском крае сотрудника университета будут судить за превышение полномочий

В Барнауле перед судом предстанет сотрудник университета, который специально завышал баллы абитуриентам, чтобы те не прошли на бюджет.

АГМУ.
АГМУ.
asmu.ru

СУ СК по Алтайскому краю сообщает, что в 2021 году начальник отдела профориентации Алтайского государственного медицинского университета специально менял баллы абитуриентов с помощью специального программного обеспечения.

Таким образом из-за махинаций сотрудника 17 человек не прошли на бюджетные места, хоть и справились с заданиями лучше других.

Отмечается, что обвиняемый действовал из личной заинтересованности, чтобы улучшить статистические показатели университета.

В настоящее время расследование закончено, а дело переведено в суд. Сотруднику университета предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее сообщалось, что алтайский депутат уволился из школы после двух месяцев работы.

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