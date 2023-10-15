В Алтайском крае в поле заметили "Хатико".

Женщина отмечает, что когда машины останавливаются - собака убегает.
Жителям очень жалко животное, ведь скоро наступят холода.
Ранее сообщалось, что в барнаульский зоопарк везут "шикарных" байбаков.
На трассе Барнаул-Алейск уже месяц в поле сиди немецкая овчарка. Информацией поделилась участница сообщества "Инцидент Барнаул".
Женщина отмечает, что когда машины останавливаются - собака убегает.
Жителям очень жалко животное, ведь скоро наступят холода.
Ранее сообщалось, что в барнаульский зоопарк везут "шикарных" байбаков.
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