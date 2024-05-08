В Алтайском крае выявили радиоактивную ягоду. Она пришла из Москвы

Заявитель намеревался приобрести большую партию этого продукта у производителя из Москвы, но его тревожило возможное содержание радиоактивных веществ в чернике, которая имеет свойство накапливать их.
Опасения заявителя подтвердились. В результате проверки, проведенной с использованием метода определения содержания цезия Cs-137, было обнаружено значительное превышение удельной активности этого элемента — 1059 Бк/кг при допустимой норме не более 800 Бк/кг.
Информация о радиоактивной пищевой продукции была передана в территориальное управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Ранее сообщалось, что умер перенесший 50 мутаций коронавируса пациент.
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