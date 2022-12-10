10 декабря
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Жизнь

В Алтайском крае за сутки выявили 99 новых больных COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 99 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

Скончался от коронавируса один житель Алтайского края. Еще 16 человек госпитализировали с тяжелым течением COVID-19. Еще 69 жителей региона выздоровели за указанный период.

В России коронавирус подтвердился у 7,3 тыс. человек за сутки. Еще 54 россиянина умерли за это время. Госпитализация понадобилась 1,4 тыс. человек, а 6,4 тыс. жителей страны скончался за это время от ковида.

Ранее главный алтайский инфекционист рассказал, как поведет себя грипп этой зимой, после эпохи ковида.

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