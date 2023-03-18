В алтайском заповеднике запечатлели пасущихся на первой зелени маралов и косулей

Большая часть прителецкой тайги еще покрыта снегом, однако на освещенных солнцем склонах снег тает быстрее, и уже появилась первая зелень.

Маралы, косули и кабаны начинают выходить на открытые солнцепечные склоны, где снег тает быстрее и в первую очередь появляются проталины и трава.

Сотрудники Алтайского заповедника сделали серию кадров, как пасутся копытные.

Среди прочих заметили самку кабана с тремя поросятами. Результат деятельности «пятачков» — темнеющие пятна разрытой земли, хорошо видные издалека.

«Сейчас для наблюдений одно из самых благоприятных периодов — животные во время переходов между проталинами хорошо заметны на фоне снега, шум от водного транспорта не пугает и не мешает наблюдать естественное поведение», — поделился научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин.

Ранее первого в этом году медведя удалось запечатлеть на склоне Телецкого озера. Он проснулся раньше обычного.