В Барнауле антиковидные рейды добрались до фуд-кортов

В Барнауле продолжаются рейды чиновников, общественников и полиции по заведениям. Проверяется соблюдение противоэпидемических мероприятий в этот раз на фуд-кортах в торговых центрах.

Участники рейда побывали в торговых центрах в ТЦ «Старый базар», ТРЦ «Пионер» и «GALAXY», рассказали в администрации Барнаула.

Самым часто встречающимся нарушением стало отсутствие маркировки на средствах для обработки рук и дезсредствах, а также использование средств, которые не соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора.

Средства на рабочих местах должны обладать вирулицидным действием, отмечают специалисты ведомства.

Рейды по фуд-корту. управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Также участники рейда не увидели разметки, термометров и журналов по учету температуры, а также не было средств для обеззараживания воздуха.

Нарушителям выписали предписания. Если при повторной проверке ничего не изменится, то полиция составит протокол.

Рейды по фуд-корту. управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Ранее рейды прошли в тренажерных залах, барах, кинотеатрах.