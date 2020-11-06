В Барнауле антиковидные рейды добрались до фуд-кортов

Участники рейда побывали в торговых центрах в ТЦ «Старый базар», ТРЦ «Пионер» и «GALAXY», рассказали в администрации Барнаула.
Самым часто встречающимся нарушением стало отсутствие маркировки на средствах для обработки рук и дезсредствах, а также использование средств, которые не соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора.
Средства на рабочих местах должны обладать вирулицидным действием, отмечают специалисты ведомства.
Также участники рейда не увидели разметки, термометров и журналов по учету температуры, а также не было средств для обеззараживания воздуха.
Нарушителям выписали предписания. Если при повторной проверке ничего не изменится, то полиция составит протокол.
Ранее рейды прошли в тренажерных залах, барах, кинотеатрах.