В Барнауле бесплатно выступят на площади Сахарова известные музыканты. Uma2rman и другие

В Барнауле в субботу, 16 апреля, состоится бесплатный концерт в рамках музыкально-патриотического марафона « ZаРоссию ».

Трехчасовой концерт начнется в 17:00 на площади им. Сахарова.

«Выступит российский рок-музыкант, поэт, продюсер Сергей Бобунец, лидер группы „Смысловые галлюцинации“. Также свои хиты исполнит российская рок-группа Uma2rman. Порадует публику и популярный в Барнауле коллектив „Фогель и ко“», — рассказали организаторы.

Кульминацией концерта станет общероссийская эстафета «Свет наших сердец» во имя дружбы, помощи и милосердия.

«Это объединяющее событие проекта „ZaРоссию“ будет передавать заряд энергии от одного города к другому, призывая зажигать сердца людей», — пояснили организаторы.

Музыкальный марафон будет проходить до 5 мая и охватит более 30 городов в шести федеральных округах — Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском.