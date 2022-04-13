13 апреля
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Жизнь

В Барнауле бесплатно выступят на площади Сахарова известные музыканты. Uma2rman и другие

В Барнауле в субботу, 16 апреля, состоится бесплатный концерт в рамках музыкально-патриотического марафона «ZаРоссию».

Владимир Кристовкий, солист группы Uma2rman.
Владимир Кристовкий, солист группы Uma2rman.
Открытые источники Интернет.

Трехчасовой концерт начнется в 17:00 на площади им. Сахарова.

«Выступит российский рок-музыкант, поэт, продюсер Сергей Бобунец, лидер группы „Смысловые галлюцинации“. Также свои хиты исполнит российская рок-группа Uma2rman. Порадует публику и популярный в Барнауле коллектив „Фогель и ко“», — рассказали организаторы.

Кульминацией концерта станет общероссийская эстафета «Свет наших сердец» во имя дружбы, помощи и милосердия.

«Это объединяющее событие проекта „ZaРоссию“ будет передавать заряд энергии от одного города к другому, призывая зажигать сердца людей», — пояснили организаторы.

Музыкальный марафон будет проходить до 5 мая и охватит более 30 городов в шести федеральных округах — Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском.

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