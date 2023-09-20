В Барнауле без горячей воды осталась почти сотня многоэтажек

Горячей воды не будет на улицах Взлетной, Балтийской и Георгия Исакова.
Также проводят демонтаж заглушек на улице Папанинцев. Там горячая вода будет отсутствовать в десяти домах до 17.00 21 сентября.
Ограничения распространятся на следующие адреса:
- Павловский тракт 269, 271, 271а, 273, 275, 275а, 277, 277а;
- Попова 182, 184, 186, 188, 192, 194;
- Взлетная 28, 41, 45а, 45в, 45д, 45е;
- Шумакова 25, 32, 38, 39, 40, 44, 36, 46;
- Балтийская 38, 42, 42а, 40;
- Антона Петрова 234, 212, 228, 230, 238, 226, 222, 214, 214а, 218, 216, 224 ,232, 240, 242;
- Г. Исакова 225, 223а, 235, 234, 223, 219, 256, 254, 231, 242, 233, 245, 244, 243, 239, 238, 237, 236, 248, 246а, 252, 246, 240, 232, 221, 229, 217, 215, 241, 227, 250;
- Островского 64, 52б, 56, 48, 46, 42, 38, 52, 58, 40, 50, 62, 53, 44, 36, 60;
- Попова 49, 59, 57, 55, 51, 45, 43, 43а, 47;
- Юрина 287, 267, 275, 283, 263, 261, 279, 269, 285, 271, 277, 291;
- Сейфуллинский 36, 37;
- Песчаная 201;
- Папанинцев 192, 201, 203, 205;
- Челюскинцев 76, 76а, 78, 80, 80в.
Ранее жители Барнаула жаловались изменение сроков подачи горячей воды.