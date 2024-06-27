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Жизнь

В Барнауле демонтируют трамвайное кольцо. Фото

С 28 июня будет перекрыта четная сторона пр. Ленина на пересечении с ул. Пионеров в связи с демонтажем трамвайного кольца, сообщили в мэрии.

В Барнауле демонтируют трамвайное кольцо.
В Барнауле демонтируют трамвайное кольцо.
altapress.ru

Отмечается, что ограничено введут с 22:00 часов 28 июня до 14:00 часов 29 июня.

Движение общественного транспорта будет организованно по следующей схеме:

  • при движении в сторону ул. Матросова по автобусным маршрутам №1, 6, 10, 25, 32, 35, 41, 50, 54, 57, 58, 60, 144: пр. Калинина — ул. Кулагина — пр. Ленина, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений.
  • троллейбусные маршруты №1, №6, №7 будут ходить до «Дома Быта» по адресу: пр. Ленина, 106.

Ранее мы публиковали фоторепортаж с места строительства развязки на Южном.

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