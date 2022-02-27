В Барнауле девушка на бублике скатилась под колеса машины и опубликовала видео

Жительница Барнаула Ольга попросила паблик « Барнаул 22 » опубликовать видео с ее участием, чтобы люди не повторяли ее ошибки.

Ольга рассказала, что история, которая с ней случилась, могла закончиться весьма плачевно, но, слава богу, все обошлось.

«Перед поездкой домой дочь захотела скатиться с этого спуска на проезжую часть. Так как спуск был резкий и не очень безопасный, я предложила первой испытать это на себе. Убедившись, что все машины проехали, я начала скатываться, и в момент скатывания поняла, что машина сдает назад для разворота. Было очень страшно и больно! И слава Богу, что обошлось небольшим ушибом тазобедренного сустава, и что это была я, а не моя дочь!» — отметила девушка.



В своем Instagram Ольга сообщила, что за рулем машины находилась девушка без прав, которая самостоятельно с мужем обучалась вождению.

«Хорошо, что пара оказалась адекватными людьми, и не обматерили меня. За это очень благодарна им, так как вся вина, считаю, моя! Напугались мы все не на шутку. Хотели вызвать мне скорую, но я отказалась, хотя по самочувствию было не очень. Затем они довезли нас домой и мы благополучно разошлись. Не совершайте, пожалуйста, подобных ошибок! Берегите себя и близких», — обратилась ко всем Ольга.

Ранее сообщили, что в Барнауле дети из-за отсутствия горок начали кататься на бубликах со склонов со скоростью 60 км/ч.