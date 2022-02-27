27 февраля -10°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле девушка на бублике скатилась под колеса машины и опубликовала видео

Жительница Барнаула Ольга попросила паблик «Барнаул 22» опубликовать видео с ее участием, чтобы люди не повторяли ее ошибки.

Жительница Барнаула скатилась на бублике.
Жительница Барнаула скатилась на бублике.
кадр из видео instagram.com/olegovna_olga_/

Ольга рассказала, что история, которая с ней случилась, могла закончиться весьма плачевно, но, слава богу, все обошлось.

«Перед поездкой домой дочь захотела скатиться с этого спуска на проезжую часть. Так как спуск был резкий и не очень безопасный, я предложила первой испытать это на себе. Убедившись, что все машины проехали, я начала скатываться, и в момент скатывания поняла, что машина сдает назад для разворота. Было очень страшно и больно! И слава Богу, что обошлось небольшим ушибом тазобедренного сустава, и что это была я, а не моя дочь!» — отметила девушка.


В своем Instagram Ольга сообщила, что за рулем машины находилась девушка без прав, которая самостоятельно с мужем обучалась вождению.

«Хорошо, что пара оказалась адекватными людьми, и не обматерили меня. За это очень благодарна им, так как вся вина, считаю, моя! Напугались мы все не на шутку. Хотели вызвать мне скорую, но я отказалась, хотя по самочувствию было не очень. Затем они довезли нас домой и мы благополучно разошлись. Не совершайте, пожалуйста, подобных ошибок! Берегите себя и близких», — обратилась ко всем Ольга.

Ранее сообщили, что в Барнауле дети из-за отсутствия горок начали кататься на бубликах со склонов со скоростью 60 км/ч.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость