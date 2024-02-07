7 февраля
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Жизнь

В Барнауле девушка в неадекватном состоянии пыталась сброситься с седьмого этажа

В Барнауле по адресу Солнечная поляна, 94 к.1, девушка пыталась скинуться с седьмого этажа общего балкона.

Станция скорой помощи.
Станция скорой помощи.
Андрей Каспришин

"Инцидент Барнаул" сообщает, что девушка привлекла к себе внимание прохожих.

После комментариев очевидцев, она одумалась и ее забрала скорая.

Ранее сообщалось, что в Барнауле человек упал с многоэтажки.

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