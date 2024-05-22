Злостным нарушителям правил использования самокатов стали блокировать доступ к аренде. Кроме того, добавили новые места, где скорость самокатов ограничена до 15 км/ч. Ранее ограничения скорости действовали только у детских садов, школ и большинства парков.
Речь идет о таких местах, как:
- ул. Мало-Тобольская;
- пр. Ленина (от ул. Северо-Западной до пл. Баварина);
- Аллея памяти десантников шестой роты на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. А. Петрова);
- Ленинградская аллея (от ул. Ленинградской до ул. Попова);
- Набережная Оби.
Отмечается, что изначально обсуждался полный запрет на движение самокатов в этих местах, но после обсуждения с комитетом по дорожному хозяйству и представителями компаний, предоставляющих самокаты в аренду, было решено ограничить скорость до 15 км/ч.
Ранее сообщалось, что в Барнауле назвали места, где установят ограничения скорости для самокатов.
Самое важное - в нашем Telegram-канале