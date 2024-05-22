С начала сезона ГИБДД зафиксировала 328 нарушений, связанных с использованием самокатов в краевой столице. Для сравнения, в прошлом году их было чуть более 600 за весь сезон. Об этом сообщает «КП-Барнаул».

Злостным нарушителям правил использования самокатов стали блокировать доступ к аренде. Кроме того, добавили новые места, где скорость самокатов ограничена до 15 км/ч. Ранее ограничения скорости действовали только у детских садов, школ и большинства парков.

Речь идет о таких местах, как:

ул. Мало-Тобольская;

пр. Ленина (от ул. Северо-Западной до пл. Баварина);

Аллея памяти десантников шестой роты на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. А. Петрова);

Ленинградская аллея (от ул. Ленинградской до ул. Попова);

Набережная Оби.

Отмечается, что изначально обсуждался полный запрет на движение самокатов в этих местах, но после обсуждения с комитетом по дорожному хозяйству и представителями компаний, предоставляющих самокаты в аренду, было решено ограничить скорость до 15 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Барнауле назвали места, где установят ограничения скорости для самокатов.

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