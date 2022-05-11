11 мая
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Жизнь

В Барнауле горячую воду отключили в двух районах. У людей и труб начались испытания

В Барнауле в среду утром, 11 мая, начали опрессовку в двух районах города — Октябрьском и Центральном, сообщает СГК в своем Telegram-канале.

Кран, горячая вода
Кран, горячая вода
СС0

В Октябрьском районе горячую воду отключили на пр. Ленина, ул. Смирнова, ул. Северо-Западной, Меланжевой, пр. Строителей, пр. Калинина и частично на ул. П. Сухова, ул. Антона Петрова.

«Отключение продлится 13 дней — с 11 по 23 мая», — уточнили в СГК.

В Центральном районе — на ул. Челюскинцев, ул. Фурманова, ул. Власихинской, пр. Красноармейском, пр. Ленина, ул. Пролетарской. Здесь отключение пройдет с 11 по 19 мая.

На карте эти области выделены желтым и зеленым цветом.


В СГК напомнили, что гидравлические испытания — обязательная процедура проверки трубопроводов, которая помогает найти повреждения на сетях и вовремя их устранить.

Ранее Сибирская генерирующая компания опубликовала график опрессовки с точными датами.

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