В Барнауле представили новый проект генплана. Как может измениться город?

Проект генерального плана Барнаула разработала компания «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития Гипрогор» с проектными периодами: первая очередь — 2021 год, расчетный срок — 2036 год. По прогнозам, численность населения городского округа на конец расчетного срока составит около 740 тысяч человек.
По словам заместителя председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Сергей Боженко, предложения генплана направлены на сохранение и развитие планировочной структуры не только города Барнаула, но и всего городского округа в целом.
Самые значимые предложения:
- обхода с мостом через Обь, который свяжет автомобильные дороги федерального и регионального значения, проходящие по территории городского округа,
- магистральных улиц общегородского значения по ул. Антона Петрова и ул. Юрина, строительству автомобильного тоннеля в створе ул. Г. Исакова под железнодорожными путями и Привокзальной площадью с выходом на пр. Красноармейский,
- магистрали по ул. Власихинская с расширением дороги,
- магистрали вдоль берега р. Обь со строительством путепровода через подъездные железнодорожные пути (ул.Промышленная),
- магистрального направления от ул. Попова до федерального автодорожного обхода (ул. Ковыльная),
- обеспечения дополнительных выходов магистралей на Павловский тракт (пробивка пр-кта Коммунаров, ул. Северо-Западной).
По проекту генплана центральную часть города освободят от промышленных, коммунально-складских предприятий, а территорию используют под строительство жилья и развития коммерческой и социальной инфраструктуры. Историческую часть города сохранят.
Полный список предложений можно увидеть здесь.
По данным сайта altapress.ru, у членов градосовета есть ряд принципиальных возражений к представленному материалу. Они считают, что такой генплан принимать нельзя.