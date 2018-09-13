Читайте нас в соцсетях
13 сентября 11°C
Новости
Вся лента
Жизнь
173

В Барнауле представили новый проект генплана. Как может измениться город?

В администрации города начали обсуждать проект генерального плана Барнаула. В градостроительный совет, которому и представили план, вошли ведущие архитекторы Барнаула, эксперты по вопросам территориального планирования и градостроительства, пишет официальный сайт города.

В Барнауле градостроительному совету представили новый проект генплана города.
В Барнауле градостроительному совету представили новый проект генплана города.
barnaul.org

Проект генерального плана Барнаула разработала компания «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития Гипрогор» с проектными периодами: первая очередь — 2021 год, расчетный срок — 2036 год. По прогнозам, численность населения городского округа на конец расчетного срока составит около 740 тысяч человек.

По словам заместителя председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Сергей Боженко, предложения генплана направлены на сохранение и развитие планировочной структуры не только города Барнаула, но и всего городского округа в целом.

Самые значимые предложения:

  • обхода с мостом через Обь, который свяжет автомобильные дороги федерального и регионального значения, проходящие по территории городского округа,
  • магистральных улиц общегородского значения по ул. Антона Петрова и ул. Юрина, строительству автомобильного тоннеля в створе ул. Г. Исакова под железнодорожными путями и Привокзальной площадью с выходом на пр. Красноармейский,
  • магистрали по ул. Власихинская с расширением дороги,
  • магистрали вдоль берега р. Обь со строительством путепровода через подъездные железнодорожные пути (ул.Промышленная),
  • магистрального направления от ул. Попова до федерального автодорожного обхода (ул. Ковыльная),
  • обеспечения дополнительных выходов магистралей на Павловский тракт (пробивка пр-кта Коммунаров, ул. Северо-Западной).

По проекту генплана центральную часть города освободят от промышленных, коммунально-складских предприятий, а территорию используют под строительство жилья и развития коммерческой и социальной инфраструктуры. Историческую часть города сохранят.

Полный список предложений можно увидеть здесь.

По данным сайта altapress.ru, у членов градосовета есть ряд принципиальных возражений к представленному материалу. Они считают, что такой генплан принимать нельзя.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка