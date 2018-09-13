В Барнауле представили новый проект генплана. Как может измениться город?

В администрации города начали обсуждать проект генерального плана Барнаула. В градостроительный совет, которому и представили план, вошли ведущие архитекторы Барнаула, эксперты по вопросам территориального планирования и градостроительства, пишет официальный сайт города.

Проект генерального плана Барнаула разработала компания «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития Гипрогор» с проектными периодами: первая очередь — 2021 год, расчетный срок — 2036 год. По прогнозам, численность населения городского округа на конец расчетного срока составит около 740 тысяч человек.

По словам заместителя председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Сергей Боженко, предложения генплана направлены на сохранение и развитие планировочной структуры не только города Барнаула, но и всего городского округа в целом.

Самые значимые предложения:

обхода с мостом через Обь , который свяжет автомобильные дороги федерального и регионального значения , проходящие по территории городского округа,

который свяжет автомобильные дороги федерального и регионального значения проходящие по территории городского округа, магистральных улиц общегородского значения по ул. Антона Петрова и ул. Юрина , строительству автомобильного тоннеля в створе ул. Г. Исакова под железнодорожными путями и Привокзальной площадью с выходом на пр. Красноармейский,

строительству автомобильного тоннеля в створе ул. Г. Исакова под железнодорожными путями и Привокзальной площадью с выходом на пр. Красноармейский, магистрали по ул. Власихинская с расширением дороги,

магистрали вдоль берега р. Обь со строительством путепровода через подъездные железнодорожные пути ( ул.Промышленная),

ул.Промышленная), магистрального направления от ул. Попова до федерального автодорожного обхода ( ул. Ковыльная),

ул. Ковыльная), обеспечения дополнительных выходов магистралей на Павловский тракт ( пробивка пр-кта Коммунаров , ул. Северо-Западной).

По проекту генплана центральную часть города освободят от промышленных, коммунально-складских предприятий, а территорию используют под строительство жилья и развития коммерческой и социальной инфраструктуры. Историческую часть города сохранят.

Полный список предложений можно увидеть здесь.

По данным сайта altapress.ru, у членов градосовета есть ряд принципиальных возражений к представленному материалу. Они считают, что такой генплан принимать нельзя.