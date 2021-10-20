В Барнауле ковидом за четыре дня заболели 427 человек, как в Белокурихе за все время пандемии

В Барнауле за сутки выявили 125 заболеваний ковидом, а в Белокурихе — 3. При этом за все время пандемии в курортном городе зарегистрировали 464 случая — это практически столько же, сколько в столице региона за четыре дня (427). Стоит отметить, что в Белокурихе крайне редко выявляют коронавирус, в связи с чем город в шутку называют некой «зоной спасения».
Всего в крае инфицированных — 83 853 (в том числе 6 318 детей). Выздоровели — 60 692 пациента, из них за прошедшие сутки — 114.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 634 человека.
«Кроме этого, 432 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 24 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 186 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуты 4509 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ — 357. Резервных коек — 443», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 782, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 276.
За весь период наблюдений скончались 5 975 человек с ковидом: из них 22 — за прошедшие сутки (20 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 652 человека (по иным причинам — 1 323).
По данным оперштаба на 20 октября: прививается 731 033 человека (получили первую вакцину — 42 990, полностью вакцинированы — 678 470), повторно вакцинировались — 9 573.
Ранее сообщили, что три беременные женщины умерли от ковида за месяц в Алтайском крае.
Новые случаи
Барнаул — 125, Бийск — 24, Рубцовск — 21, Алейск — 16, Яровое — 14, Заринск, Локтевский, Шипуновский районы — по 9, Алейский, Змеиногорский, Ключевский, Табунский и Третьяковский районы — по 8, Бийский, Волчихинский, Заринский, Зональный, Романовский, Рубцовский и Топчихинский районы — по 7, Егорьевский и Калманский районы — по 5, Новоалтайск, Курьинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Тогульский, Угловский и Усть-Пристанский районы — по 4, Белокуриха, Ребрихинский, Усть-Калманский районы — по 3, Славгород, Благовещенский, Петропавловский, Солтонский, Троицкий районы — по 2, Камень-на-Оби, Косихинский, Красногорский, Павловский, Смоленский, Тальменский, Тюменцевский, Целинный и Чарышский районы — по 1.