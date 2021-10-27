За все время пандемии в Барнауле зафиксировали 29 659 случаев заражения ковидом, а в Алтайском крае — 86 732. При этом половина всех заболевших (43 291) проживают в трех городах — в Барнауле, Бийске (7 672) и Рубцовске (5 960).
Всего в крае инфицированных — 86 732 (в том числе 6 631 ребенок). Выздоровели — 61 564 пациента, из них за прошедшие сутки — 142.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 831 человек.
«Кроме этого, 423 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 36 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 352 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуты 4626 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ — 358. Резервных коек — 372», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 831, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 295.
За весь период наблюдений скончались 6 157 человек с ковидом: из них 27 — за прошедшие сутки (25 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 810 человек (по иным причинам — 1 347).
По данным оперштаба на 27 октября: прививается 759 678 человек (получили первую вакцину — 51 764, полностью вакцинированы — 695 120), повторно вакцинировались — 12 794.
Напомним, губернатор Алтайского края подписал указ о введении с 30 октября QR-кодов и новых антиковидных запретов.
Новые случаи
Барнаул — 125, Бийск — 44, Рубцовск — 33, Славгород — 21, Заринск — 20, Алейск — 14, Яровое — 10, Калманский, Кулундинский, Топчихинский и Тюменцевский районы — по 9, Благовещенский и Зональный районы — по 8, Кытмановский, Усть-Калманский и Целинный районы — по 7, Алейский и Красногорский районы — по 6, Рубцовский, Табунский и Усть-Пристанский районы — по 5, Камень-на-Оби, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский и Чарышский районы — по 4, Новоалтайск, Бийский, Косихинский, Курьинский, Первомайский и Тальменский районы — по 3, Ельцовский, Заринский, Каменский, Краснощековский, Локтевский, Новичихинский и Шипуновский районы — по 2, Змеиногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Суетский, Тогульский, Троицкий и Шелаболихинский районы — по 1.