По инициативе главы города Вячеслава Франка в администрации состоялось внеочередное заседание комиссии по организации пассажирских перевозок. По результатам встречи было решено перевести маршрут №29 из категории нерегулируемого тарифа в регулируемый, сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству Дмитрий Арапов, после внесения изменений в правовые акты проведут аукцион на право осуществлять перевозки по маршруту №29. Планируется объявить конкурс в июне.

Напомним, что ранее перевозчик, работавший на этом маршруте, неоднократно нарушал условия выданного свидетельства. В частности, с 28 апреля по 1 мая перевозчик не выпускал автобусы на линию. Поэтому комитет по дорожному хозяйству и транспорту аннулировал действие свидетельства.

Комитет дважды объявлял о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту №29 без проведения открытого конкурса. Однако ни один из перевозчиков не выразил желания взять на себя эти обязательства.

В настоящее время работа маршрута №29 приостановлена. Комитет продолжает работу с потенциальными перевозчиками для обеспечения обслуживания этого маршрута.

Ранее сообщалось, что в Барнауле пройдет традиционная акция по раздельному сбору отходов.

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