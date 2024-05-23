Запустить обязаны, а денег нет. Как сразу в трех районах Алтайского края пытаются добиться возврата автобусов

Эпопея с автобусными маршрутами в Алтайском крае продолжается. После того, как в Суетском районе без автобусов остался даже райцентр , кажется, удивляться отсутствию транспорта в более маленьких населенных пунктах стало сложно. Но местные жители сразу в трех других районах не теряют надежды не просто вернуть автобусы в свои села, но и чтобы они ходили по удобному графику. Пока дела продвигаются со скрипом, хотя в одном случае суд уже обязал администрацию частично решить вопрос.

Мечты о прекрасном будущем

Начать стоит с Косихинского района, где жители поселков Восход и Украинский, села Малахово и станции Баюново хотят добиться прямого автобуса до Барнаула, которого нет уже много лет.

«Прямое транспортное сообщение – жизненно-необходимый фактор для небольших сел, где нет больниц, аптек, крупных продовольственных магазинов., – говорит депутат Косихинского райсовета Владислав Реттих. – Добраться до Барнаула или Новоалтайска можно лишь на такси, которое стоит около 1,5 тыс. рублей, на попутках или личном автомобиле, который есть далеко не у всех. В том, чтобы иметь возможность спокойно уехать в город, заинтересованы все: дети, которые хотят ходить в парки, кино и массовые события. Студенты, которые учатся в городах, но не имеют средств на съем жилья. Люди, которые хотят работать в городе, но жить в селе. Пенсионеры, которым необходимо посещать больницы»

Реттих считает, что если обеспечить людей транспортом, можно прекратить отток сельского населения. Люди будут работать в городах, но жить в селах и тратить там зарплату, что приведет к развитию инфраструктуры. И, вероятно, к решению проблемы с дефицитом кадров.

Водитель автобуса. Михаил Хаустов

Пока это только мечты о прекрасном будущем, да и депутат не упомянул, что можно добраться до Барнаула через Косиху — райцентр. Однако обращение о возвращении прямого автобусного сообщения подписали почти 600 человек из проживающих 1,5 тыс. В некоторых населенных пунктах количество подписавшихся составило более 50% от населения, не считая несовершеннолетних.

Обращение направили в прокуратуру и министерство транспорта края. От последнего пришел классический ответ о том, что последний год конкурсы по поиску перевозчика неоднократно проводились, но желающих не нашлось. Из интересного – рассматривался вариант с заездом действующих автобусов, которые проезжают мимо по федеральной трассе.

Однако два перевозчика, которые обслуживают эти маршруты, не согласились. Отказ они обосновали ростом пробега автобуса – на 40 км за один кругорейс, отсутствием устойчивого пассажиропотока и возможной негативной реакцией пассажиров из других сел, время которых в пути увеличится на 20-40 минут.

Автобус. unsplash.com

В краевом минтрансе также отметили, что для обеспечения доступности общественного транспорта в собственность Косихинского района три года назад передали две ГАЗели, которые уже задействованы на внутренних маршрутах. А вот субсидии на организацию межмуниципальных перевозок, то есть до Барнаула, в краевом бюджете, оказывается, вообще не заложены.

Ответ не устроил

По словам Реттиха, предложение о софинансировании межмуниципальных перевозок, то есть из сел в города, уже вносили в АКЗС. Деньги в помощь муниципалитетам все равно регулярно выделяют. Но графы о перевозках в этой статье расходов краевого бюджета просто нет, и это все еще нерешенная проблема.

Автобус. unsplash.com

В прокуратуре ответили практически то же самое, что и в минтрансе, напомнив жителям о возможности ездить с пересадкой. Сначала – до Косихи, а уже из нее – до Барнаула.

Однако ведомство учло количество желающих вернуть прямое сообщение до Барнаула и направило в администрацию Косихинского района письмо о необходимости привлечь к конкурсу перевозчиков, которые сейчас ездят внутри района. Минтрансу же прокуратура рекомендовала изменить «время и субсидирование маршрута», чтобы привлечь желающих взяться за перевозку. Правда, что под этим имелось в виду, неясно.

﻿Депутатов от КПРФ такой ответ не устроил, и в начале мая они решили обратиться в Генпрокуратуру РФ. Результат пока неизвестен.

Неоднозначное решение

Примечательно, что региональная прокуратура, разбираясь в деле Косихинского района, вспомнила про методические рекомендации (утвержденные Минтрансом РФ) об обязательном наличии транспорта до административного центра района. В случае Линевского сельсовета Смоленского района не выполнен даже этот пункт. Жители входящих в него поселков Заречного, Линевского, Набережного и села Песчаное уже несколько лет живут без транспорта хотя бы райцентра — села Смоленское, не говоря уже про Бийск.

Автобус. unsplash.com

При этом когда автобусы еще ходили, график работы жителей не очень устраивал, поэтому они нередко ловили попутки, и это вполне объяснимо: кому-то нужна экстренная медицинская помощь, кому-то – к определенному времени в больницу или успеть пересесть на другой транспорт. В итоге перевозчики посчитали маршрут нерентабельным.

«Но ведь муниципальные перевози и не должны быть направлены на извлечение выгоды», — считает Реттих.

В общей сложности на территории сельсовета проживают около 1000 человек, из них 200 подписались под необходимостью возобновить маршруты до райцентра и Бийска. Сбор и тут организовал депутат Косихинского райсовета. Но реакция местной администрации на эту инициативу была неоднозначной.

Глава сельсовета, рассказывает Реттих, попросила всех подписавшихся явиться в Дом культуры, где у населения сразу поинтересовались, зачем они обращаются с жалобами к третьим лицам, если решение проблемы все равно переложат на плечи линевской администрации. Пришли, правда, далеко не все оставившие свою подпись.

Автобус. unsplash.com

На этом же собрании обсудили условия перевозчика, на которых он вернет автобусное сообщение до райцентра. Из собравшихся 30-ти человек их поддержали 25 жителей, которые, по утверждению депутата, даже не участвовали в сборе подписей.

Условия касались графика: в Смоленское транспорт должен ходить дважды в неделю по одному разу в день, при этом в райцентр он уезжает в 8:30 утра, а в Линевский возвращается уже в 12:00.

Однако еще до этого в прокуратуру ушло письмо с предложением совершенно другого, более частого графика, который вдобавок включает в себя проезд до Бийска. Ответа, опять же, еще не было. Поэтому пока жителям приходится довольствоваться тем, что есть.

Нарушения есть

Аналогичная ситуация сложилась и в Красногорском районе, а именно в селах Кажа, Усть-Кажа, Макарьевское, Сосновка, Балыкса, Пильно и поселке им. Фрунзе. Автобусы не ездят ни в Бийск, ни даже в райцентр – село Красногорское. С последним транспортного сообщения нет уже больше семи лет.

Автобус. unsplash.com

Прошлый график работы, опять же, не устраивал жителей, поэтому люди пользовались автобусами реже, чем того хотелось бы перевозчикам, которые в итоге отказались от работы. Сейчас же приходится тратить большие деньги на такси и попутки, чтобы съездить хотя бы в центр района — закупиться, решить бюрократические вопросы и так далее.

В прокуратуре Алтайского края подтвердили, что в сложившейся ситуации действительно есть нарушения федерального закона об организации транспортного сообщения в границах района. Почему ведомство не усмотрело точно такое же нарушение в предыдущих двух случаях – неизвестно.

Автобус. unsplash.com

Более того, в мае Алтайский краевой суд тоже встал на сторону местных жителей и обязал администрацию Красногорского района обеспечить упомянутые села транспортным сообщением до райцентра.

«Однако в администрации Красногорского района нет денег на организацию перевозок (как и во всех других районах края). Решение проблемы возможно лишь на краевом уровне. Необходимо софинансирование межмуниципальных маршрутов, а лучше – создание муниципальных автобусных предприятий, – подчеркивает Владислав Рерих. – Например, в Панкрушихинском районе создали автобусное муниципальное предприятие, финансируемое из районного бюджета. Как итог – все сельские населенные пункты имеют автобусное сообщение с райцентром Панкрушиха».

За решением проблемы власти района теперь должны обратиться в АКЗС.

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