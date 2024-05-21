В Алтайском крае планируют закупить автобусы на 30 млн рублей

Напомним, что «Автохозяйство № 1» находится в подведомственности управделами губернатора и правительства Алтайского края.

В общей сложности на приобретение трех новых автобусов учреждение готово потратить порядка 30 млн рублей. Тендер объявлен на три транспортных средства категории микроавтобуса с дизельным двигателем мощностью порядка 149,6 л. с., «ЭРА-ГЛОНАСС» и прочими системами. Марка транспорта не обозначена, однако сказано, что вместимость должна быть не менее 9-15 человек.

Стоимость одного автомобиля оценили в 10 млн рублей. Заявки будут принимать до 28 мая, а итоги процедуры подведут через два дня – 30 мая.

Ранее сообщалось, что из-за движения военных колонн перекроют алтайскую трассу.

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