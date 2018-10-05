Глава «Газпрома»: основные условия по газопроводу «Алтай» с Китаем уже согласованы

«Газпром» сейчас в обсуждает с китайскими партнерами возможность максимального объема поставок газа, например, по «Силе Сибири» (восточного проекта) сверх контрактного объема.
Проектная мощность трубопровода составляет 38 млрд куб. м газа в год. Первые поставки газа по нему должны начаться 20 декабря 2019 года. По словам Миллера, с российской стороны уже готово 94% «Силы Сибири».
Ранее он отмечал высокие темпы роста спроса в Китае, которые с начала 2018 года составили 17,5 против 15,3% в 2017 году, и добавил, что доля трубопроводного газа на рынке Китая будет расти.
В связи с этим строительство газопровода «Алтай» также выглядит перспективным.
Напомним, что буквально в начале сентября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным поставил задачу своим подчиненным в кратчайшие сроки согласовать поставки российского газа в Китай по газопроводу «Алтай». Об этом на Восточном экономическом форуме 12 сентября сообщил министр энергетики России Александр Новак, писали «Ведомости».
По словам Новака, поставки по западному маршруту должны составить 30 млрд кубометров газа в год.
О возможности строительства газопровода заговорили более 10 лет назад, однако конкретных решений по нему почти не принималось. Кроме того, данная тема вызвала большой резонанс из-за экологической проблемы. Маршрут газопровода должен был пройти по плато Укок — уникальному природному и историческому месту.