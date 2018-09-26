Поставщики объявили об остром дефиците газа в Алтайском крае

В Алтайском крае возникли перебои в снабжении жителей сжиженным газом в баллонах. Потребители оборвали телефоны горячей линии, сообщил генеральный директор компании «Алтайкрайгазсервис» Сергей Владимирцев. Его обращение опубликовано 25 сентября на главной странице сайта компании.

Владимирцев извинился за неудобства и посоветовал тем, кто не может дозвониться по телефону, подавать показания счетчиков на электронный адрес abon_akgs@sibgaz.ru. По этому же адресу можно и отправить коллективную заявку на доставку баллонного газа. В ней необходимо указать Ф.И.О., адреса, номер лицевого счета абонента, вид и количество баллонов.

Причины перебоев в этом письме директор компании не называет. Однако в мае 2018 года «Алтайкрайгазсервис» уже сообщал об аналогичных перебоях. Тогда компания винила в дефиците поставщика — «Сургутнефтегаз», который нарушил сроки отгрузки топлива. Владимирцев добавлял, что недопоставка возникла в связи предстоящим чемпионатом мира по футболу FIFА 2018 года. Из-за турнира отгрузки и перевозки газа на два месяца прекратили, отмечал гендиректор компании.

«Вестям-Алтай» Сергей Владимирцев сообщил, что ежемесячная потребность региона в газе не менее 4 тыся. тонн, но фактически в августе получили полторы тысячи.

По информации altapress.ru, в Барнауле сжиженный газ также закончился в некоторых газгольдерах в центре города.

В Бийске тоже возникли перебои с поставками газа в баллонах. Об этом писал «Бийский рабочий» в начале сентября. «Газа нет. Когда будет — неизвестно» — отвечали возмущенным жителям поставщики.

Напомним, в начале сентября власти Алтайского края обещали устранить газа в баллонах. После 15 сентября в Алтайский край должны были поступить 500 тонн сжиженного газа, «после этого снабжение населения бытовым баллонным газом будет нормализовано», — писала пресс-служба правительства. Однако этого не произошло.

Дефицит коснулся и автомобилистов

Напомним, дефицит газа наблюдался и на автомобильных газовых заправочных станциях. При этом его стоимость достигла 25 рублей за литр, хотя еще весной его продавали по 18 рублей.

Сайт крупнейшей в Сибири сети газовых автостанций «Газойл» опубликовал комментарий гендиректора Максима Короткоручкина. Он рассказал, что с февраля производители газа подняли цены на 30−40%. Дефицит возник из-за того, что летом большинство заводов планово закрылись на ремонт.

При этом он отметил, что экспортные пошлины, курс рубля и цена нефти сейчас такие, что производителям выгоднее продавать газ за границу. «Большинство объёмов уходит на экспорт, соответственно внутренний рынок остаётся без продукции», — отметил Короткоручкин.

Что говорят антимонопольщики?

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю 18 сентября сообщило, что приступило к расследованию и намерено выяснить, как образуется цена на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на региональном рынке.

Степан Поспелов,

руководитель Алтайского краевого УФАС: