18 марта
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Жизнь

В Барнауле на диагностическом центре окнами зажгли «КРЫМ», а на библиотеке горела «Z»

В Барнауле в пятницу вечером, 18 марта, патриотически светили окна в зданиях Диагностического центра Алтайского края и Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. Шишкова.

В Барнауле на библиотеке и медучреждении окна светили патриотически. 18 марта, День воссоединения Крыма с Россией.
В Барнауле на библиотеке и медучреждении окна светили патриотически. 18 марта, День воссоединения Крыма с Россией.
altapress.ru. Анна Зайкова.

Напомним, 18 марта в Барнауле отметили День воссоединения Крыма с Россией. В частности, прошел массовый митинг-концерт — моменты в фоторепортаже altapress.ru.

В центре города тоже решили поддержать всероссийский праздник. По этому случаю включили свет в определенных помещениях — на зданиях получились надписи из светящихся окон.

Так, на медучреждении появились буквы «КРЫМ», а на библиотеке загорелся символ латинского алфавита — «Z», который в России уже прочно связан со спецоперацией на Украине.

Ранее в Барнауле на въезде в город выложили на снегу георгиевскими лентами огромную букву «Z». После этого зажгли огонь в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

В Алтайском крае провели «Z-автопробег» из города в село в поддержку вооруженных сил РФ.

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