В Барнауле на диагностическом центре окнами зажгли «КРЫМ», а на библиотеке горела «Z»

Напомним, 18 марта в Барнауле отметили День воссоединения Крыма с Россией. В частности, прошел массовый митинг-концерт — моменты в фоторепортаже altapress.ru.
В центре города тоже решили поддержать всероссийский праздник. По этому случаю включили свет в определенных помещениях — на зданиях получились надписи из светящихся окон.
Так, на медучреждении появились буквы «КРЫМ», а на библиотеке загорелся символ латинского алфавита — «Z», который в России уже прочно связан со спецоперацией на Украине.
Ранее в Барнауле на въезде в город выложили на снегу георгиевскими лентами огромную букву «Z». После этого зажгли огонь в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.
В Алтайском крае провели «Z-автопробег» из города в село в поддержку вооруженных сил РФ.