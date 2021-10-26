26 октября 7°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле «на глазок» проверили антиковидную обработку в пригородных автобусах

Специалисты алтайского минтранса проверили соблюдение эпидемиологических требований в автобусах пригородного сообщения, сообщает ведомство.

Автобус №134 в Барнауле.
Автобус №134 в Барнауле.
mintrans22.ru.

Соблюдение масочного режима и рекомендаций Роспотребнадзора по дезинфекции проверили 25 октября на конечной остановке на пл. Победы в Барнауле.

«При визуальном осмотре экипажами транспортных средств проводилась обработка. Установлено, что в автобусах пригородного сообщения (№ 120, 134, 250, 269) присутствуют хлорсодержащие средства для обработки поверхностей транспортных средств (спинки сидений, поручни, ручки дверей и т.п.)», — рассказали в министерстве.

Также водителям и кондукторам выдали средства индивидуальной защиты — маски, перчатки, антисептические и дезинфицирующие средства.

Пассажиров попросили в случае выявления фактов нарушения норм санитарной обработки обращаться на горячую линию Роспотребнадзора или по телефонам минтранса: (3852) 665−427, (3852) 363−375, (3852) 366−294.

Ранее сообщили, что из-за тяжелой обстановки с ковидом в Барнауле отложили повышение цен на проезд в общественном транспорте.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость