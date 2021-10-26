В Барнауле «на глазок» проверили антиковидную обработку в пригородных автобусах

Соблюдение масочного режима и рекомендаций Роспотребнадзора по дезинфекции проверили 25 октября на конечной остановке на пл. Победы в Барнауле.
«При визуальном осмотре экипажами транспортных средств проводилась обработка. Установлено, что в автобусах пригородного сообщения (№ 120, 134, 250, 269) присутствуют хлорсодержащие средства для обработки поверхностей транспортных средств (спинки сидений, поручни, ручки дверей и т.п.)», — рассказали в министерстве.
Также водителям и кондукторам выдали средства индивидуальной защиты — маски, перчатки, антисептические и дезинфицирующие средства.
Пассажиров попросили в случае выявления фактов нарушения норм санитарной обработки обращаться на горячую линию Роспотребнадзора или по телефонам минтранса: (3852) 665−427, (3852) 363−375, (3852) 366−294.
Ранее сообщили, что из-за тяжелой обстановки с ковидом в Барнауле отложили повышение цен на проезд в общественном транспорте.