В Барнауле на «Ночь музеев» перекроют некоторые дороги и изменят маршрут общественного транспорта

С 18:00 часов до 02:00 часов будет закрыто движение по всей ширине четной и нечетной проезжих частей ул. Ползунова (от пр. Социалистического до пр. Красноармейского) и проезжей части ул. Льва Толстого (от пр. Ленина до ул. Максима Горького), сообщает городская администрация.
Движение автобусов будет организовано по следующим схемам:
- при движении в сторону пл. Спартака по маршрутам № 17, 73: пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский — пл. Спартака, обратно: без изменений;
- при движении в сторону конечного остановочного пункта ЛДП «Спартак-2» по маршруту № 57 пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина, далее по маршруту, обратно: без изменений;
- при движении в сторону конечного остановочного пункта ЛДП «Спартак-2» по маршруту № 60 пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина — ЛДП «Спартак-2, обратно: без изменений;
- при движении в сторону Речного вокзала по маршруту № 47 пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский -ул.Гоголя — пр-кт Ленина, далее по маршруту, обратно: без изменений;
- при движении в сторону ул. Аванесова по маршрутам № 109, 109оп: пр. Ленина — ул. Пушкина — пр. Красноармейский — разворот на ул. Гоголя — пр. Красноармейский, далее по маршрутам, обратно: пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина, далее по маршрутам.
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков улично-дорожной сети и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.
Как в этом году пройдет «Ночь музеев» в Барнауле — смотрите в обзоре «Афиши».