В Барнауле наказали агрессивного "меломана"

Жилец многоэтажки на Змеиногорском тракте каждую ночь слушал громкую музыку. На замечания соседей он реагировал агрессивно. На кого-то кидался с ножом, а кому-то даже разбил нос.

Раньше ему назначали штрафы, но он их не оплачивал.

Мировой суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы на год и 640 часов обязательных работ.

Также частично удовлетворили иск соседу, которому дебошир разбил нос. Теперь он получит 40 тыс. рублей как компенсацию морального вреда.

Ранее суд отменил приговор футбольным фанатам за смерть болельщика.