У алтайских браконьеров суд забрал в доход государства автомобиль

Бийский горсуд вынес приговор группе горожан по делу о незаконной охоте. У них конфисковали оружие и автомобиль "УАЗ Патриот".

Как рассказывает "Инцидент Барнаул", всего в деле фигурируют семь человек, двое из которых являются районными депутатами.

В марте 2021 года обвиняемые устроили незаконную охоту, об этом сообщает суд. В село Пролетарка охотники приехали на автомобиле "УАЗ Патриот", в этом районе они выследили и застрелили двух косуль.

Правоохранительные органы оценили ущерб государству в 80 тыс. руб., об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Сами фигуранты своей вины не признают. Говорят, что охотились на волков, а косуль нашли уже мертвыми.

По решению суда, обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. А также у браконьеров изъяли оружие и ранее упомянутый автомобиль в доход государства.

Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края получат от фигурантов дела 320 тыс. руб.

Ранее в Алтайском крае судили браконьера, который ловил рыбу с помощью остроги.