У алтайских браконьеров суд забрал в доход государства автомобиль

Как рассказывает "Инцидент Барнаул", всего в деле фигурируют семь человек, двое из которых являются районными депутатами.
В марте 2021 года обвиняемые устроили незаконную охоту, об этом сообщает суд. В село Пролетарка охотники приехали на автомобиле "УАЗ Патриот", в этом районе они выследили и застрелили двух косуль.
Правоохранительные органы оценили ущерб государству в 80 тыс. руб., об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Сами фигуранты своей вины не признают. Говорят, что охотились на волков, а косуль нашли уже мертвыми.
По решению суда, обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. А также у браконьеров изъяли оружие и ранее упомянутый автомобиль в доход государства.
Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края получат от фигурантов дела 320 тыс. руб.
Ранее в Алтайском крае судили браконьера, который ловил рыбу с помощью остроги.